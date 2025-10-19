Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Prosotsani Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 8 zimmer in Grammeni, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Grammeni, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk -2/2
For sale 3-storey house of 200 sq.meters in North Greece. Basement consists of one storeroom…
$128,884
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Prosotsani Municipal Unit, Griechenland

