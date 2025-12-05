Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Poros
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Poros, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Poros, Griechenland
Reihenhaus
Poros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/3
Reihenhaus zum Verkauf mit einer Fläche von 116 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. …
$266,070
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Poros, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Poros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/3
Verkauf Maisonette von 116 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht a…
$264,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen