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Wohnungen am Meer in Polichnitos Municipal Unit, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau. Wohnung von 80 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es …
$165,299
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