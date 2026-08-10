Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Platanos
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Platanos, Griechenland

;
3 immobilienobjekte total found
Hotel 256 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 256 m²
Platanos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zum Verkauf Hotel von 256 qm in Kreta. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke. Erdgeschoss best…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 734 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 1 734 m²
Platanos, Griechenland
Fläche 1 734 m²
Zum Verkauf Hotel von 1734 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer…
$944,567
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 3 370 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 3 370 m²
Platanos, Griechenland
Fläche 3 370 m²
Zum Verkauf Hotel von 3370 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen