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Villen mit Bergblick kaufen in Platamonas, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 335 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 335 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$495,898
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