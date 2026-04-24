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Wohnungen am Meer in Platamonas, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Zu verkaufen Wohnung von 99 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$227,877
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zum Verkauf alte Bauduplex von 110 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im …
$153,492
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