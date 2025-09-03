Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Plagiari, Griechenland

9 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 8 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 440 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus eine…
$1,29M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 1 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 1 168 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen zwei Villen auf einem Grundstück von 11.570 qm. Die Entfernung zwischen den bei…
$2,57M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 8 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 4-stöckige Villa von 600 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Unterg…
$2,93M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Tut TravelTut Travel
Ferienhaus 6 zimmer in Plagiari, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$1,23M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 1 zimmer in Plagiari, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf angeboten ein dreistöckiges Haus von 270 Quadratmetern in den Vororten von Thess…
$503,290
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 11 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 11 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 050 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1050 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
$3,51M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 8 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 435 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa mit 435 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern…
$1,40M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 10 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 10 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 300 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 8 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$1,64M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
