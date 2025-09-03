Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Plagiari, Griechenland

villen
24
cottages
8
reihenhäuser
16
9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Plagiari, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$760,786
Villa 8 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 8 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 440 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus eine…
$1,29M
Villa 1 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 1 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 1 168 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen zwei Villen auf einem Grundstück von 11.570 qm. Die Entfernung zwischen den bei…
$2,57M
Ferienhaus 1 zimmer in Plagiari, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 173 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten 4 Ferienhäuser zum Verkauf an, jedes Haus von 173 qm. Dreistöckiges Haus, unterte…
$362,837
Villa 8 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 8 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 4-stöckige Villa von 600 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Unterg…
$2,93M
Reihenhaus 7 zimmer in Plagiari, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$310,167
Ferienhaus 4 zimmer in Plagiari, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$1,29M
Villa 8 zimmer in Plagiari, Griechenland
Villa 8 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$1,64M
Ferienhaus 7 zimmer in Plagiari, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Plagiari, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 410 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 410 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$1,76M
