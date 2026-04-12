Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Pieria
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

gewerbeimmobilien
48
hotels
47
1 immobilienobjekt total found
Büro 100 m² in Peristasi, Griechenland
Büro 100 m²
Peristasi, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 15/10
Weechsaprolbrip
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen