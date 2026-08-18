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Villen in Regionalbezirk Fthiotida, Griechenland

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
8 immobilienobjekte total found
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Zentralgriechenland. Erdgeschoss besteht aus ein…
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$531,319
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Villa in Malesina, Griechenland
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Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 493 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 493 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$1,36M
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Villa in Livanates, Griechenland
Villa
Livanates, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 525 qm im Zentrum Griechenlands. Keller besteht aus 2 Schla…
$1,13M
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
2-stöckige Villa von 240 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$448,669
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Villa in Malesina, Griechenland
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Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 580 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$649,390
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 380 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 3 Sch…
$920,953
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Villa in Malesina, Griechenland
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Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Fthiotida, Griechenland

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