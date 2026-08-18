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Stadthäuser in Regionalbezirk Fthiotida, Griechenland

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Reihenhaus in Malesina, Griechenland
Reihenhaus
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Maisonette von 90 Quadratmetern in Mittelgriechenland .Die Maisonette hat 4 Ebe…
$212,528
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