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Ferienhäuser in Regionalbezirk Fthiotida, Griechenland

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Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
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8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$755,654
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$413,248
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 400 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
$1,77M
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Ferienhaus in Loutra Ypatis, Griechenland
Ferienhaus
Loutra Ypatis, Griechenland
Fläche 365 m²
Verkauf 0-stöckiges Haus von 365 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$422,694
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$549,030
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 218 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus W…
$531,319
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TekceTekce
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 140 qm in Arachova. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 180 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$531,319
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Fthiotida, Griechenland

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