Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Fthiotida
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Regionalbezirk Fthiotida, Griechenland

;
Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
18 immobilienobjekte total found
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Zentralgriechenland. Erdgeschoss besteht aus ein…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$755,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$413,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 493 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 493 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 400 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Ferienhaus in Loutra Ypatis, Griechenland
Ferienhaus
Loutra Ypatis, Griechenland
Fläche 365 m²
Verkauf 0-stöckiges Haus von 365 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$422,694
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Livanates, Griechenland
Villa
Livanates, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 525 qm im Zentrum Griechenlands. Keller besteht aus 2 Schla…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
2-stöckige Villa von 240 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$448,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 580 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$649,390
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$549,030
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 218 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus W…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 380 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 3 Sch…
$920,953
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Malesina, Griechenland
Reihenhaus
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Maisonette von 90 Quadratmetern in Mittelgriechenland .Die Maisonette hat 4 Ebe…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 140 qm in Arachova. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$295,177
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 180 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 5 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Haus 5 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 395 m²
Ein tollwütiges Ferienhaus an einem idealen Ort für einen Familienurlaub. Ganz in der Nähe v…
$297,727
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Fthiotida

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Fthiotida, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen