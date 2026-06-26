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Studios am Meer in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Studio 1 zimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
Resort-Apartments • Golden Visa • Lefkada, Ionisches Meer Moderne Studio-Apartments in ei…
$283,847
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Immobilienangaben in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

mit Meerblick
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