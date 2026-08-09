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Laden in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

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Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner Erdgeschoss Gewerbeimmobilie zu verkaufen mit einer Gesamtfläche von 68 qm, mit einem…
$372,039
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