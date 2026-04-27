Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Pella
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Pella, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pella, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pella, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern…
$100,360
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Pella, Griechenland
Ferienhaus
Pella, Griechenland
Fläche 295 m²
Zum Verkauf ein Ferienhaus von 295 qm in der Stadt Yannitsa in der Region Zentralmakedonien …
$436,862
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen