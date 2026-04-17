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Villen mit Swimmingpool in Regionalbezirk Pella, Griechenland

Edessa Municipality
7
Pella Municipality
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,24M
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