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Villen am Meer in Regionalbezirk Pella, Griechenland

Edessa Municipality
7
Pella Municipality
3
4 immobilienobjekte total found
Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 500 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
$1,30M
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Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 285 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 285 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$507,705
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Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimme…
$2,54M
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Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss best…
$625,776
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Pella, Griechenland

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