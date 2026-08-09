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Villen in Regionalbezirk Pella, Griechenland

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Edessa Municipality
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5 immobilienobjekte total found
Villa in Aravissos, Griechenland
Villa
Aravissos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
2-stöckige Villa von 500 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$649,390
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Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 285 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 285 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$507,705
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Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 433 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 433 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$609,544
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Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 500 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
$1,30M
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Villa in Mesimeri, Griechenland
Villa
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,24M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Pella, Griechenland

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