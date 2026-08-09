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Stadthäuser in Regionalbezirk Pella, Griechenland

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Reihenhaus in Arnissa, Griechenland
Reihenhaus
Arnissa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Zum Verkauf Maisonette von 81 qm in Pella. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht…
$135,781
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Reihenhaus in Mesimeri, Griechenland
Reihenhaus
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 137 m²
Zu verkaufen Maisonette von 137 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$177,106
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Reihenhaus in Arnissa, Griechenland
Reihenhaus
Arnissa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Verkauf Maisonette von 107 qm in Nordgriechenland. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss …
$236,142
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