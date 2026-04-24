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Stadthäuser in Patras, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Western Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdge…
$224,335
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