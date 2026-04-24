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Hotels in Patras, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 800 m² in Municipality of Patras, Griechenland
Hotel 800 m²
Municipality of Patras, Griechenland
Fläche 800 m²
Α 2-Sterne-Hotel, von 800 qm, befindet sich in einem zentralen Platz von Patras, ist zum Ver…
$1,65M
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