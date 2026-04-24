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Wohnungen in Patras, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Westpeloponnes. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es …
$82,650
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