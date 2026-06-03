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Häuser mit Garage in Regionalbezirk Paros, Griechenland

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Paros Municipality
6
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Paros Municipality, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Paros Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 5 000 m²
Paros Residenz 170 m² – 5.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, Privater Pool – 1/6 Miteigentu…
$254,876
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Paros

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Immobilienangaben in Regionalbezirk Paros, Griechenland

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