Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Parikia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Parikia, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Parikia, Griechenland
Villa 8 zimmer
Parikia, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Eine außergewöhnliche, möblierte Villa steht im Herzen von Parikia auf der wunderschönen Ins…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen