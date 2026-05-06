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Wohnimmobilien in Paramythia, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Paramythia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Paramythia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Zu verkaufen alter Bau 2-stöckiges Haus von 80 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$103,902
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