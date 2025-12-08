Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Pamvotida Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Pamvotida Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Platania, Griechenland
Villa
Platania, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/1
$255,597
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Pamvotida Municipal Unit, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen