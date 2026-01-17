Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Palea Fokea Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Palea Fokea Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$301,692
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Immobilienangaben in Palea Fokea Municipal Unit, Griechenland

