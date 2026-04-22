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Villen mit Bergblick kaufen in Paiania, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa in Paiania, Griechenland
Villa
Paiania, Griechenland
Fläche 700 m²
Wir schlagen zum Verkauf eine Villa von 1965 vor, die 2014 intern und extern komplett renovi…
$1,18M
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Villa in Paiania, Griechenland
Villa
Paiania, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$2,01M
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