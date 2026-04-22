Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Paiania, Griechenland

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Reihenhaus in Paiania, Griechenland
Reihenhaus
Paiania, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Un…
$354,213
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