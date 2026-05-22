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Villen am Meer in Ormylia, Griechenland

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Villa in Ormylia, Griechenland
Villa
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht …
$2,13M
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