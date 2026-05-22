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Reihenhäuser am Meer in Ormylia, Griechenland

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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3 …
$200,720
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 95 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$324,695
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