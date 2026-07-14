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Häuser am Meer in Ormylia, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 95 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$324,695
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Villa in Ormylia, Griechenland
Villa
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht …
$2,13M
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3 …
$200,720
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Ferienhaus in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen befindet sich ein 240 m² großes Einfamilienhaus auf der Halbinsel Sithonia. Das…
$1,06M
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