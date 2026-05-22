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Hotels in Ormylia, Griechenland

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Hotel 150 m² in Ormylia, Griechenland
Hotel 150 m²
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Hotel von 150 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. …
$625,776
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