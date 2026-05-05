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Hotels in Oraiokastro Municipal Unit, Griechenland

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Hotel 4 390 m² in Oreokastro Municipality, Griechenland
Hotel 4 390 m²
Oreokastro Municipality, Griechenland
Fläche 4 390 m²
3-Sterne-Hotel in Betrieb mit 109 Zimmern, auf einem 38,510 Quadratmeter Grundstück in der G…
$2,60M
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