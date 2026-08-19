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Wohnungen in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau. Wohnung von 80 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es …
$165,299
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Wohnung in Perama, Griechenland
Wohnung
Perama, Griechenland
Fläche 79 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 79 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$228,484
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Immobilienangaben in Region Nördliche Ägäis, Griechenland

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