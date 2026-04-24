Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. North Aegean
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in North Aegean, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa in North Aegean, Griechenland
Villa
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 270 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in North Aegean, Griechenland
Villa
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 114 qm auf der Insel Thassos. Halbgeschoss besteht …
$513,608
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in North Aegean, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen