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Stadthäuser in North Aegean, Griechenland

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Reihenhaus in North Aegean, Griechenland
Reihenhaus
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Verkauf unter Bau Maisonette von 109 qm auf der Insel Thassos. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$371,923
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