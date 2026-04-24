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Cottages in North Aegean, Griechenland

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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in North Aegean, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
North Aegean, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 330 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 330 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abste…
$885,531
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