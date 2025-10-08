Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nikiti
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Nikiti, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 8 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/2
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Chalkidiki. Basement consists of 2 bedrooms, liv…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/1
Luxus 300 qm. Villa in Sithonia – Komfort, Eleganz & Stunning Ansichten In einer der schöns…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen