Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nikiti
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Nikiti, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa mit 300 m² in Sithonia – Komfort, Eleganz und herrlicher Ausblick. Zum Verk…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen