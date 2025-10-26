Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Nikiti, Griechenland

Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa mit 300 m² in Sithonia – Komfort, Eleganz und herrlicher Ausblick. Zum Verk…
$1,46M
Haus 5 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Ετοιμάστε τις αποσκευές σας για μια πολυτελή απόδραση σε αυτή την εντυπωσιακή πέτρινη βίλα, …
$1,27M
Schließen
Haus 5 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Πωλείται μια πλήρως λειτουργική βίλα σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής, …
$929,343
Schließen
Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Πωλείται μία ολοκαίνουργια βίλα, ιδανική για όσους αναζητούν την άνεση και την ποιότητα ζωής…
$267,047
Schließen
