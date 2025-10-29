Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nikiti
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Schwimmbad

Duplexes mit Swimmingpool in Nikiti, Griechenland

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,876
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen