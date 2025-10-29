Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Doppelhaus mit Garten kaufen in Nikiti, Griechenland

Doppelhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung von 75 m² in Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). Die erst…
$198,147
