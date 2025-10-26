Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Nikiti, Griechenland

1 Zimmer
11
2 Zimmer
26
3 Zimmer
17
4 Zimmer
5
4 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 80 m² in Nikiti, Sithonia, nur wenige Minute…
$325,305
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Eine neu gebaute Wohnung von 55 qm mit Gemeinschaftspool steht zum Verkauf, nur 900 Meter vo…
$232,504
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Eine Anfrage stellen







Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Eine Anfrage stellen






