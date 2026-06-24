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Häuser mit Garage in Neos Marmaras, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Villa 2 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 2 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung dieses exquisiten Einfamilienhaus in der malerischen Region von Halkidiki, Griech…
$191,642
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Villa 5 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 5 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Entfliehen Sie zu einem atemberaubenden Einfamilienhaus in Chalkidiki, Griechenland mit herr…
$1,39M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 5 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 660 m²
Willkommen in diesem schönen Einfamilienhaus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Mit sei…
$1,60M
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 4 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 4 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk -2/-2
Ein charmantes Einfamilienhaus in gutem Zustand mit herrlichem Meerblick, nur 5 Gehminuten v…
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 5 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Einführung eines atemberaubenden Einfamilienhauses in Halkidiki, Sithonia, derzeit im Bau. D…
$476,202
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Villa 6 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 6 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 378 m²
Stockwerk -2/-2
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in S…
$871,101
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