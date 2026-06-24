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Wohnungen mit Garage in Neos Marmaras, Griechenland

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1 Zimmer
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3 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Erleben Sie Luxusleben in dieser renovierten Wohnung in Chalkidiki, Griechenland mit herrlic…
$342,633
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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