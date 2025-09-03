Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Neoi Epivates
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Neoi Epivates, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Villa 7 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 480 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 480 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen