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Villen mit Bergblick kaufen in Neoi Epivates, Griechenland

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Villa in Neoi Epivates, Griechenland
Villa
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 930 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 930 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$4,01M
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