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Mehrstöckige Wohnungen in Neoi Epivates, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/3
Maisonette derzeit im Bau, in der wünschenswerten Gegend von Thermaikos, Peraia. Dieses nach…
$325,467
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